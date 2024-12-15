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Страшная авария BMW и Chevrolet под Минском: два человека погибли

Водитель BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером. На месте работают спасатели и оперативники.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП под Минском, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Страшная авария произошла сегодня утром на трассе М-1. На 447-м километре автодороги, по предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу, в которой тот момент находился Chevrolet Equinox. Произошло лобовое столкновение.

«Погибли водитель кроссовера и пассажир BMW, водитель второй иномарки госпитализирован», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа.

В МВД призвали выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость, учитывая погодные условия. Перед началом маневра необходимо обязательно убедиться в том, что он будет безопасным.