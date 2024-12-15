Страшная авария BMW и Chevrolet под Минском: два человека погибли

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП под Минском, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
Страшная авария произошла сегодня утром на трассе М-1. На 447-м километре автодороги, по предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу, в которой тот момент находился Chevrolet Equinox. Произошло лобовое столкновение.
«Погибли водитель кроссовера и пассажир BMW, водитель второй иномарки госпитализирован», — говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа.
В МВД призвали выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость, учитывая погодные условия. Перед началом маневра необходимо обязательно убедиться в том, что он будет безопасным.