Пропавшую месяц назад девушку нашли мертвой в ВКО

Как сообщили журналистам в пресс-службе Департамента полиции ВКО, видимых признаков насильственной смерти и иных телесных повреждений на теле девушки нет.
«Тело найдено без видимых телесных повреждений. Обстоятельства произошедшего выясняются, назначена экспертиза, проводится досудебное расследование», — говорится в сообщении полиции.
Как пишет издание, одновременно с этим в Усть-Каменогорске продолжались поиски другой пропавшей — 24-летней Айпары Тулакбай, которая исчезла 25 ноября. Но 3 дня назад она вышла на связь с семьей.
Что делать, если пропал человек
На сайте «Электронного правительства» указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.