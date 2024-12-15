МЧС: 13 моряков эвакуировали с разрушившегося у Керчи танкера, один из них погиб

«С танкера “Волгонефть 212” эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб», — говорится в сообщении.
Речь идет о судне, которое получило повреждения и село на мель. Второе — «Волгонефть 239» — дрейфует. На его борту, по уточненной информации, были еще 14 человек.
Сегодня днем «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» попали в серьезный шторм в Керченском проливе, волны буквально разбили танкеры, в результате чего части одного судна сели на мель, а другого — легли в дрейф. Нефтепродукты на борту танкеров вылились в море.
Крушение произошло примерно в семи километрах от берега. Среди основных версий крушения рассматривается ошибка экипажей в сложных метеоусловиях.
СК после случившегося завел два уголовных дела и намерен дать оценку не только действиям экипажа, но и судовладельцев, которые должны были следить за техническим состоянием танкеров.
По неофициальной информации, есть вероятность, что часть моряков в трюме одного из танкеров была заблокирована.
Спасательная операция продолжается.