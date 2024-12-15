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МЧС: 13 моряков эвакуировали с разрушившегося у Керчи танкера, один из них погиб

С танкера, который сел на мель после крушения в Керченском проливе, спасли 13 моряков, но один из них в итоге погиб. Об этом сообщили в МЧС России.

Источник: Российская газета

«С танкера “Волгонефть 212” эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб», — говорится в сообщении.

Речь идет о судне, которое получило повреждения и село на мель. Второе — «Волгонефть 239» — дрейфует. На его борту, по уточненной информации, были еще 14 человек.

Сегодня днем «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» попали в серьезный шторм в Керченском проливе, волны буквально разбили танкеры, в результате чего части одного судна сели на мель, а другого — легли в дрейф. Нефтепродукты на борту танкеров вылились в море.

Крушение произошло примерно в семи километрах от берега. Среди основных версий крушения рассматривается ошибка экипажей в сложных метеоусловиях.

СК после случившегося завел два уголовных дела и намерен дать оценку не только действиям экипажа, но и судовладельцев, которые должны были следить за техническим состоянием танкеров.

По неофициальной информации, есть вероятность, что часть моряков в трюме одного из танкеров была заблокирована.

Спасательная операция продолжается.