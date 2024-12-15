На Маврикии выдали ордер на арест экс-главы Центробанка

Этот ордер на арест стал первым шагом нового правительства Маврикия в борьбе с отмыванием денег после заявления премьер-министра Навина Рамгулама о том, что прежние власти сфальсифицировали показатели ВВП, дефицита бюджета и госдолга страны. В докладе, представленном парламенту, Рамгулам также обвинил Центробанк в том, что тот печатал деньги для финансирования Инвестиционной корпорации Маврикия, созданной в 2020 году для борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Предполагалось, что она будет финансироваться за счет валютных резервов банка.