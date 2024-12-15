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На Маврикии выдали ордер на арест экс-главы Центробанка

НАЙРОБИ, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция Маврикия выдала ордер на арест бывшего главы Центробанка в связи с мошенничеством на сумму в $1 млн. Об этом сообщила газета Le Mauricien.

Источник: РИА "Новости"

По ее данным, бывший глава центрального банка Харвеш Кумар Сеголам в настоящий момент находится за пределами страны и будет задержан, как только вернется.

Этот ордер на арест стал первым шагом нового правительства Маврикия в борьбе с отмыванием денег после заявления премьер-министра Навина Рамгулама о том, что прежние власти сфальсифицировали показатели ВВП, дефицита бюджета и госдолга страны. В докладе, представленном парламенту, Рамгулам также обвинил Центробанк в том, что тот печатал деньги для финансирования Инвестиционной корпорации Маврикия, созданной в 2020 году для борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Предполагалось, что она будет финансироваться за счет валютных резервов банка.

ЦБ