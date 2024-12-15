При крушении танкера «Волгонефть 212» погиб один человек

О крушении танкера «Волгонефть 212» стало известно примерно в 12:00 мск. Из-за сильных волн у судна оторвало носовую часть, оно село на мель. На место аварии направили вертолет Ми-8 МЧС и спасательный буксир «Меркурий». Спустя час в том же районе получило повреждения судно «Волгонефть 239». Танкер лег в дрейф, информации о спасении его экипажа пока нет.