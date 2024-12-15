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Пропавшая в Башкирии 17-летняя девушка-подросток найдена живой

В Башкирии завершились поиски 17-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прекратили поиски 17-летней девушки из деревни Иршат Альшеевского района. Напомним, подросток исчезла накануне, 14 декабря, с тех пор с ней никто не мог связаться.

Как сообщили волонтеры ДПСО «БаРС», юная сельчанка была обнаружена живой. Ее поиски свернули сегодня.

По какой причине девушка ушла из дома и почему не выходила на связь с родными, не уточняется.

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