Олбани
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец Global Spirits перевел ВСУ 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits профинансировал ВСУ и входящие в их состав националистические подразделения на 1,3 млрд рублей за счет бизнеса в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Источник: Агентство «Москва»

«Этим летом в отношении номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд рублей за счет полученной от экономической деятельности на территории РФ прибыли», — сказал он.

В СК ранее сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении владельца компании-производителя Евгения Черняка. Он обвиняется в перечислении украинской армии средств для осуществления террористической деятельности в России. Кроме того, в июне 2023 года он купил и поставил военнослужащим украинской армии товары, предназначенные для ведения боевых действий. В рамках расследования уголовного дела задержаны двое доверенных лиц предпринимателя.

Евгений Черняк — украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета одного из крупнейших в Европе холдинга Global Spirits. Он владеет рядом предприятий по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак». Global Spirits является собственником ликеро-водочного завода «Хортица» и Одесского коньячного завода.

Черняк с 2018 года также является ведущим YouTube-канала Big Money. По состоянию на 2020 год он входил в Топ-30 Forbes Украина.

СК