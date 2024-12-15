Владелец Global Spirits перевел ВСУ 1,3 млрд рублей

«Этим летом в отношении номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд рублей за счет полученной от экономической деятельности на территории РФ прибыли», — сказал он.
В СК ранее сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении владельца компании-производителя Евгения Черняка. Он обвиняется в перечислении украинской армии средств для осуществления террористической деятельности в России. Кроме того, в июне 2023 года он купил и поставил военнослужащим украинской армии товары, предназначенные для ведения боевых действий. В рамках расследования уголовного дела задержаны двое доверенных лиц предпринимателя.
Евгений Черняк — украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета одного из крупнейших в Европе холдинга Global Spirits. Он владеет рядом предприятий по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак». Global Spirits является собственником ликеро-водочного завода «Хортица» и Одесского коньячного завода.
Черняк с 2018 года также является ведущим YouTube-канала Big Money. По состоянию на 2020 год он входил в Топ-30 Forbes Украина.