Владелец Global Spirits перевел ВСУ 1,3 млрд рублей

В СК ранее сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении владельца компании-производителя Евгения Черняка. Он обвиняется в перечислении украинской армии средств для осуществления террористической деятельности в России. Кроме того, в июне 2023 года он купил и поставил военнослужащим украинской армии товары, предназначенные для ведения боевых действий. В рамках расследования уголовного дела задержаны двое доверенных лиц предпринимателя.