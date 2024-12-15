Тиктокерше и певице Даше Дошик грозит налоговая проверка

23-летняя Дарья Перова (настоящая фамилия артистки) родом из Казахстана. С Россией её связывает бизнес, но не совсем по правилам — она не зарегистрировалась в нашей налоговой, хотя концерты даёт постоянно. Все выступления проводит через свою помощницу, у которой зарегистрировано ИП с упрощёнкой. Благодаря этому, по мнению общественников, платит с дохода не 30%, а шесть. Один концерт стоит 1,7 млн.