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Тиктокерше и певице Даше Дошик грозит налоговая проверка

Тиктокерше и певице Даше Дошик грозит налоговая проверка по подозрению в обходе налогового законодательства РФ. Из-за того, что она устраивает свои концерты с помощью ассистентки.

Источник: РИА "Новости"

23-летняя Дарья Перова (настоящая фамилия артистки) родом из Казахстана. С Россией её связывает бизнес, но не совсем по правилам — она не зарегистрировалась в нашей налоговой, хотя концерты даёт постоянно. Все выступления проводит через свою помощницу, у которой зарегистрировано ИП с упрощёнкой. Благодаря этому, по мнению общественников, платит с дохода не 30%, а шесть. Один концерт стоит 1,7 млн.

По словам эксперта по налоговому праву, такие схемки могут дорого обойтись тиктокерше. Ей грозит административная, а если сумма неуплаченных налогов за три года превысит 2,7 миллиона — уголовная ответственность.

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