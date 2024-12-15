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В Якутске в девятиэтажном доме загорелась квартира

ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Пожар тушат в квартире в Якутске, из многоквартирного дома эвакуированы 30 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В Якутии сотрудники МЧС России на пожаре эвакуировали 30 человек, из них 10 детей. В Якутске на пятом этаже девятиэтажного дома загорелась квартира», — говорится в сообщении.

На месте работают свыше 70 человек и 18 единиц техники.

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