В Якутске в девятиэтажном доме загорелась квартира

«В Якутии сотрудники МЧС России на пожаре эвакуировали 30 человек, из них 10 детей. В Якутске на пятом этаже девятиэтажного дома загорелась квартира», — говорится в сообщении.
На месте работают свыше 70 человек и 18 единиц техники.
ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Пожар тушат в квартире в Якутске, из многоквартирного дома эвакуированы 30 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Якутии сотрудники МЧС России на пожаре эвакуировали 30 человек, из них 10 детей. В Якутске на пятом этаже девятиэтажного дома загорелась квартира», — говорится в сообщении.
На месте работают свыше 70 человек и 18 единиц техники.