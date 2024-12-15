Горе-мать из Дивеева проведет два месяца в СИЗО

Такая информация появилась на сайте Прокуратуры Нижегородской области.
Нижегородка подозревается в том, что на протяжении нескольких лет регулярно наносила физические и психологические страдания своим четырем несовершеннолетним детям. Это проявлялось в избиениях, создании травмирующих ситуаций, нарушающих эмоциональное состояние детей, а также применении недопустимых методов воспитания. Один из самых удачных эпизодов — женщина самостоятельно зашивала раны, полученные детьми от побоев.
В региональном управлении СК уточнили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об истязании двух или более несовершеннолетних лиц, совершенное с особой жестокостью или мучениями.