Горе-мать из Дивеева проведет два месяца в СИЗО

Нижегородка подозревается в том, что на протяжении нескольких лет регулярно наносила физические и психологические страдания своим четырем несовершеннолетним детям. Это проявлялось в избиениях, создании травмирующих ситуаций, нарушающих эмоциональное состояние детей, а также применении недопустимых методов воспитания. Один из самых удачных эпизодов — женщина самостоятельно зашивала раны, полученные детьми от побоев.