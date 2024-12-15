Олбани
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горе-мать из Дивеева проведет два месяца в СИЗО

Жительницу Дивеевского округа, которую подозревают в издевательствах над собственными детьми, отправили в следственный изолятор на 2 месяца.

Такая информация появилась на сайте Прокуратуры Нижегородской области.

Нижегородка подозревается в том, что на протяжении нескольких лет регулярно наносила физические и психологические страдания своим четырем несовершеннолетним детям. Это проявлялось в избиениях, создании травмирующих ситуаций, нарушающих эмоциональное состояние детей, а также применении недопустимых методов воспитания. Один из самых удачных эпизодов — женщина самостоятельно зашивала раны, полученные детьми от побоев.

В региональном управлении СК уточнили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об истязании двух или более несовершеннолетних лиц, совершенное с особой жестокостью или мучениями.

СК