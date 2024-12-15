Нетрезвый водитель совершил ДТП в Логойском районе, пострадали двое детей

Вечером 14 декабря житель Лиды ехал на «Опеле» по автодороге H8756 Лусково — Беларучи — Веснино. Водитель не учел дистанцию и столкнулся с «Рено», движущимся впереди. В результате аварии водитель «Опеля» и его несовершеннолетние пассажиры 4 и 10 лет с ссадинами и ушибами госпитализированы.
«Установлено, что в момент происшествия водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в УВД.
Как напомнили в Госавтоинспекции, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года, свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.
За повторное в течение года после наложения административного взыскания нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Стражи дорог в очередной раз призвали водителей к благоразумию и неукоснительному соблюдению требований ПДД.
«Управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушными и сообщите об этом по телефону 102», — добавили в УВД.