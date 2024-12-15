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Экс-мэра Сургута освободили из-под стражи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова, ранее арестованного по уголовному делу о коммерческом подкупе, освободили из-под стражи, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Арутюнян.

Источник: Reuters

«Могу вам лишь подтвердить, что Андрею Сергеевичу изменена мера пресечения. Он освобожден из-под стражи. О том какая мера пресечения у него сейчас, сообщить вам не могу», — сказал собеседник агентства.

Комментарием суда о деталях меры пресечения Филатову РИА Новости пока не располагает.

Нижневартовский городской суд 5 ноября арестовал экс-мэра Сургута Андрея Филатова по уголовному делу о коммерческом подкупе. Как информировала пресс-служба УФСБ по Тюменской области, подозреваемые при содействии бывшего руководителя одного из муниципальных образований ХМАО создали преступную схему в целях получения денежных средств от коммерческих организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что речь идет об экс-главе Сургута Филатове.

В ведомстве также отмечали, что в период с января 2023 по октябрь 2024 года фигуранты, действуя в составе организованной группы лиц, через посредников, незаконно получили от подрядчиков денежные средства общей суммой более 6 миллионов рублей.

В окружном управлении СКРФ добавляли, что учредитель и руководитель одной из компаний при содействии Филатова получали от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске, денежные средства за возможность заключения договоров и их пролонгацию. По данным управления, дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем возбуждены в отношении пяти человек.

В апреле Филатов написал в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, а после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых «проектах, связанных с экономическим развитием территорий».

Филатов в 2021 году был назначен главой Сургута, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания ЮТэйр».