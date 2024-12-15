Экс-мэра Сургута освободили из-под стражи

В окружном управлении СКРФ добавляли, что учредитель и руководитель одной из компаний при содействии Филатова получали от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске, денежные средства за возможность заключения договоров и их пролонгацию. По данным управления, дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем возбуждены в отношении пяти человек.