СК переквалифицировал дело о крушении танкера в Керченском проливе

В связи с гибелью члена экипажа Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о крушении танкера в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, из-за шторма в Черном море 15 декабря потерпели крушение два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту судов были команды из 15 и 14 человек. Позже стало известно, что танкер «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф. Второе судно село на мель. С танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков. К сожалению, один из них погиб.
Ранее Следственный комитет завел два уголовных дела. Одно из них переквалифицировали. Это связано гибелью члена экипажа. Следователи расследуют дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Согласно законодательству, за такое преступление грозит до семи лет лишения свободы.