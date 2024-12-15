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СК переквалифицировал дело о крушении танкера в Керченском проливе

Из-за гибели члена экипажа СК переквалифицировал дело о крушении танкера в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

В связи с гибелью члена экипажа Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о крушении танкера в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, из-за шторма в Черном море 15 декабря потерпели крушение два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту судов были команды из 15 и 14 человек. Позже стало известно, что танкер «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф. Второе судно село на мель. С танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков. К сожалению, один из них погиб.

Ранее Следственный комитет завел два уголовных дела. Одно из них переквалифицировали. Это связано гибелью члена экипажа. Следователи расследуют дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Согласно законодательству, за такое преступление грозит до семи лет лишения свободы.

СК