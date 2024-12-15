В Сосновском районе мужчина получил ожоги при пожаре

Сегодня днем, 15 декабря в поселке Новотроицкий Сосновского района произошел пожар в жилом доме на четыре квартиры по улице Торговая. Один из жильцов получил ожоги и доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области.
Сообщение о ЧП поступило через систему 112. На место происшествия оперативно прибыли пожарные из Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано на площади 60 квадратных метров. Все жители дома успели эвакуироваться самостоятельно, однако один из мужчин получил ожоги.
По предварительной информации, причиной пожара стали нарушения правил безопасности при использовании печного оборудования.