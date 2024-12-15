В Сосновском районе мужчина получил ожоги при пожаре

Сегодня днем, 15 декабря в поселке Новотроицкий Сосновского района произошел пожар в жилом доме на четыре квартиры по улице Торговая. Один из жильцов получил ожоги и доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области.