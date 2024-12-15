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Уфимские медики перечислили самые полезные виды чая

Топ-5 самых полезных видов чая назвали медики больницы скорой помощи в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие чаи жителям Башкирии стоит пить, чтобы оставаться здоровыми и укрепить здоровье. По словам врачей Клинической больницы скорой медицинской помощи в Уфе, самыми полезными напитка являются те, что содержат большее количество антиоксидантов и витамина С.

К таким, например, относятся зеленый чай и чай с шиповником.

Полезно будет разнообразить рацион чаями с добавлением ромашки, имбиря и мяты. Такие напитки отлично справляются со стрессом и улучшают пищеварение.

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