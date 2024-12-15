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Путину доложили о крушении танкеров в Керченском проливе

Президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи крушением двух танкеров в Керченском проливе. По поручению главы государства будет создана правительственная рабочая группа, которая займется организацией спасательных работ и ликвидацией последствий разлива топлива.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Президент Путин выслушал доклады … в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров. Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Сегодня днем, 15 декабря, из-за шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». У первого танкера оторвало носовую часть, он сел на мель, второй лег в дрейф. Танкер «Волгонефть-212» перевозил около 4,3 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефтепродуктов.

На борту судна «Волгонефть-212» находились 14 человек. Один из них погиб, остальные эвакуированы. На борту танкера «Волгонефть-239» находятся 15 человек. Об их эвакуации пока не сообщалось. Следственный комитет РФ по факту крушения танкеров возбудил два уголовных дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). Позже дело по танкеру «Волгонефть-212» переквалифицировали на более тяжкий состав (ч. 2 ст. 263 УК РФ) в связи с гибелью члена экипажа.

Путин Владимир
МЧС