Путину доложили о крушении танкеров в Керченском проливе

На борту судна «Волгонефть-212» находились 14 человек. Один из них погиб, остальные эвакуированы. На борту танкера «Волгонефть-239» находятся 15 человек. Об их эвакуации пока не сообщалось. Следственный комитет РФ по факту крушения танкеров возбудил два уголовных дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). Позже дело по танкеру «Волгонефть-212» переквалифицировали на более тяжкий состав (ч. 2 ст. 263 УК РФ) в связи с гибелью члена экипажа.