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В Челябинской области маршрутка наехала на женщину

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Автобус «Газель-Некст» наехал на женщину-пешехода возле парковки в городе Миассе Челябинской области, от полученных травм она умерла в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В городе Миассе водитель, мужчина 1960 года рождения, управляя автобусом “Газель-Некст”, по предварительным данным, при выезде с парковки задним ходом совершил наезд на пешехода, женщину 1933 года рождения. Женщина в тот момент находилась позади автобуса со стороны проезжей части. В результате ДТП она от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», — сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Донской, у дома номер 1. В тот момент в «Газель-Некст» пассажиров не было. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.