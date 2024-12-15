В Челябинской области маршрутка наехала на женщину

«В городе Миассе водитель, мужчина 1960 года рождения, управляя автобусом “Газель-Некст”, по предварительным данным, при выезде с парковки задним ходом совершил наезд на пешехода, женщину 1933 года рождения. Женщина в тот момент находилась позади автобуса со стороны проезжей части. В результате ДТП она от полученных травм скончалась в медицинском учреждении», — сказано в сообщении.