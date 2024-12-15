В Новосибирской области произошло столкновение двух фур

По предварительным данным, 15 декабря 2024 года около 15:25 в Чановском районе водитель 1973 г.р., управляя грузовиком FAW J7, двигаясь по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска, на 1020 километре выехав на встречную полосу, совершил столкновение со встречным грузовиком FAW под управлением водителя 1959 г.р.