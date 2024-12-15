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В Новосибирской области произошло столкновение двух фур

На территории Чановского района произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительным данным, 15 декабря 2024 года около 15:25 в Чановском районе водитель 1973 г.р., управляя грузовиком FAW J7, двигаясь по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска, на 1020 километре выехав на встречную полосу, совершил столкновение со встречным грузовиком FAW под управлением водителя 1959 г.р.

В результате аварии водитель FAW J7 скончался на месте происшествия, водителя 2-го автомобиля отправили в медучреждение с различными травмами.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.