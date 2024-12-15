Убийцу 11-летней девочки в Петербурге нашли спустя 22 года

Спустя 22 года следствие смогло установить личность подозреваемого благодаря генетической экспертизе. Биологические материалы, изъятые с одежды погибшей, совпали с ДНК 40-летнего мужчины, который уже отбывает пожизненный срок за убийство бывшей жены и ее ребенка в 2011 году.