Потерпевших с танкера в Керчи доставили в больницу

Он уточнил, что люди, находившиеся на судне, не получили тяжелых травм.
«Их доставили, все хорошо», — сказал медик.
До этого президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керчи после бедствия с танкерами.
Глава государства успел заслушать доклады по ситуации в Керченском проливе от главы МЧС Александра Куренкова и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
15 декабря стало известно, что волны разрубили напополам танкер «Волгонефть-212» возле Керчи. Позже сигнал о помощи подало судно «Волгонефть-239».
По последним данным, были эвакуированы 13 моряков, кроме того, известно об одной жертве.