СКР возбудил уголовные дела из-за крушения пермских танкеров в Керченском проливе

Как сообщает пресс-служба ведомства, первоначально оба дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ), однако позже дело по «Волгонефти 212» позже было переквалифицировано на более тяжкий состав (ч. 2 ст. 263 УК РФ) в связи с гибелью члена экипажа.
По информации ведомства, к месту происшествия выдвинулась группа из следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории и проведения следственных действий. Судовладельцев проверят на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств. «Следствием будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях», — подчеркнули в управлении СК.
Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло сегодня из-за шторма в Керченском проливе. Один из судов сел на мель, второй лег на дрейф. По данным МЧС России, с танкера «Волгонефть 212», принадлежащего пермской компании ООО «Кама Шиппинг», было эвакуировано 13 человек, один член экипажа погиб.