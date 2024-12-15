СКР возбудил уголовные дела из-за крушения пермских танкеров в Керченском проливе

Как сообщает пресс-служба ведомства, первоначально оба дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ), однако позже дело по «Волгонефти 212» позже было переквалифицировано на более тяжкий состав (ч. 2 ст. 263 УК РФ) в связи с гибелью члена экипажа.