Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море

«Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу, которая займется координацией работ по ликвидации последствий крушения танкеров в акватории Черного моря. Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев», — сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Отмечается, что рабочая группа была создана по поручению президента РФ Владимира Путина.
«В состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края», — добавили в российском кабмине.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышли спасательные суда и два вертолета МЧС. Затем стало известно, что еще один танкер — «Волгонефть 239» получил повреждение в Керченском проливе, на борту 15 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.
По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Затем стало известно, что с «Волгонефти 212» Эвакуированы 13 из 14 членов экипажа, один моряк погиб. Тогда одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна «Волгонефть 212» переквалифицировано на более тяжкий состав.
Объем загрязнения в Керченском проливе после крушения двух танкеров устанавливается, работают специалисты Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.