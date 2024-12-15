Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море

Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Затем стало известно, что с «Волгонефти 212» Эвакуированы 13 из 14 членов экипажа, один моряк погиб. Тогда одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна «Волгонефть 212» переквалифицировано на более тяжкий состав.