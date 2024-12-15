В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за метели

В Башкирии ухудшатся погодные условия. Об этом предупреждает МЧС республики. По информации ведомства, на регион обрушатся снегопад и сильный ветер. Особенно опасная ситуация будет разворачивать на севере Башкирии.
— В понедельник, 16 декабря местами по республике порывы ветра будут достигать 16−21 м/с, ожидаются метель, гололед, днем по северу сильный снег, — говорится в экстренном сообщении министерства.
Также на дорогах прогнозируются снежные накаты и гололед, а видимость из-за метели сильно ухудшится.
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