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Кому в Молдову из Британии везли старинные скрипки: А ведь мы привыкли, что культурные ценности вывозят из нашей страны, а тут — наоборот

Две скрипки были спрятаны в микроавтобусе.

Две скрипки, предположительно представляющие культурную ценность, обнаружены при таможенном досмотре на таможенном посту Костешть, на молдо-румынской границе, после того, как они подвергли тщательному досмотру микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter», сообщает Таможенная служба РМ.

Автобус вез пассажиров и багаж из Великобритании.

В ходе детального досмотра транспортного средства в багажном отделении были обнаружены спрятанные две скрипки, предположительно представляющие культурную ценность.

По делу проходит 29-летний водитель.

Скрипки были изъяты и подлежат конфискации.

Расследование дела продолжается.

таможня