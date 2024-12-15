Кому в Молдову из Британии везли старинные скрипки: А ведь мы привыкли, что культурные ценности вывозят из нашей страны, а тут — наоборот

Две скрипки, предположительно представляющие культурную ценность, обнаружены при таможенном досмотре на таможенном посту Костешть, на молдо-румынской границе, после того, как они подвергли тщательному досмотру микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter», сообщает Таможенная служба РМ.