Мужчина получил ожоги при пожаре в квартире в Минске

Пожар случился днем 14 декабря на ул. Плеханова. Установлено, что загорелось имущество в жилой комнате одной из квартир. Работники МЧС в горевшей комнате обнаружили мужчину 1968 года рождения — брата хозяйки жилья. Он был без сознания. Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.