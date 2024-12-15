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Мужчина получил ожоги при пожаре в квартире в Минске

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в девятиэтажном доме мужчина получил отравление продуктами горения и ожоги. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Пожар случился днем 14 декабря на ул. Плеханова. Установлено, что загорелось имущество в жилой комнате одной из квартир. Работники МЧС в горевшей комнате обнаружили мужчину 1968 года рождения — брата хозяйки жилья. Он был без сознания. Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения, термический ожог пламенем туловища обеих верхних конечностей 1−4 степеней (30%)». В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Причину случившегося устанавливают.

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