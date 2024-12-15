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Два человека погибли на М1 при встречном столкновении BMW и Chevrolet

Водитель и пассажир BMW погибли при встречном столкновении с Chevrolet на М1.

Источник: Комсомольская правда

На скоростной трассе М-1 два человека погибли в жестком ДТП, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла 15 декабря на 447 километре автотрассы М-1 на территории Минской области. Предварительно установлено, что около 11.30 часов водитель «БМВ» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со встречной машиной «Шевроле».

На месте погибли водитель и пассажир «БМВ», водитель «Шевроле» находится в больнице.

И еще два ребенка 4 и 10 лет пострадали в жестком ДТП под Логойском.

Тем временем в Калинковичском районе бабушка и внук отравились угарным газом.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чтобы никто не избежал ответственности из-за пожара в ТЦ в Витебске.