Два человека погибли на М1 при встречном столкновении BMW и Chevrolet

Авария произошла 15 декабря на 447 километре автотрассы М-1 на территории Минской области. Предварительно установлено, что около 11.30 часов водитель «БМВ» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со встречной машиной «Шевроле».