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Египет выдал РФ разыскиваемого за организацию казино россиянина

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Египет выдал России россиянина Курбана Мамаева, разыскиваемого по каналам Интерпола за организацию и проведение азартных игр в Югре, доход от его противоправной деятельности превысил 168 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Арабской Республики Египет экстрадирован россиянин Курбан Мамаев. В нашей стране он обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр», — сказала она.

Волк сообщила, что в 2021 году Мамаев в составе организованной группы участвовал в создании нелегальных игорных клубов на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Доход от противоправной деятельности составил более 168 млн рублей. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Мамаеву удалось скрыться и впоследствии выехать за границу. В августе 2022 года он был объявлен в международный розыск.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. В октябре 2024 года он задержан на территории Арабской Республики Египет», — добавила представитель ведомства.

В результате взаимодействия с компетентными органами Египта в аэропорту Каира злоумышленник передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, подытожила Волк.