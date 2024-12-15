Египет выдал РФ разыскиваемого за организацию казино россиянина

Волк сообщила, что в 2021 году Мамаев в составе организованной группы участвовал в создании нелегальных игорных клубов на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Доход от противоправной деятельности составил более 168 млн рублей. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Мамаеву удалось скрыться и впоследствии выехать за границу. В августе 2022 года он был объявлен в международный розыск.