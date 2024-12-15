Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге

В пятницу представитель Пелоси сообщил о том, что экс-спикер во время посещения с делегацией конгресса Люксембурга получила травму и была направлена на обследование в местной больнице. Как утверждали источники газеты New York Times, женщина в результате падения сломала бедро.
«Пелоси перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку. Спикер Пелоси благодарна военным США в региональном медицинском центре Ландштуль военной базы Ландштуль (в Германии — ред.) и медперсоналу больницы Кирхберг в Люксембурге за их заботу и доброту», — говорится в заявлении представителя Пелоси, опубликованном на сайте экс-спикера.
Пелоси находилась в Люксембурге на праздновании 80-й годовщины Арденнской операции. После получения травмы она не смогла посетить оставшиеся мероприятия, запланированные для делегации.