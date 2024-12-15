Олбани
-8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нэнси Пелоси заменили сустав в Люксембурге

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Восьмидесятичетырехлетняя экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси после падения в ходе визита в Люксембург перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку, сообщает ее пресс-служба.

Источник: Reuters

В пятницу представитель Пелоси сообщил о том, что экс-спикер во время посещения с делегацией конгресса Люксембурга получила травму и была направлена на обследование в местной больнице. Как утверждали источники газеты New York Times, женщина в результате падения сломала бедро.

«Пелоси перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава и идет на поправку. Спикер Пелоси благодарна военным США в региональном медицинском центре Ландштуль военной базы Ландштуль (в Германии — ред.) и медперсоналу больницы Кирхберг в Люксембурге за их заботу и доброту», — говорится в заявлении представителя Пелоси, опубликованном на сайте экс-спикера.

Пелоси находилась в Люксембурге на праздновании 80-й годовщины Арденнской операции. После получения травмы она не смогла посетить оставшиеся мероприятия, запланированные для делегации.

здоровье
медицина