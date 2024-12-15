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Губернатор Кубани рассказал о состоянии спасенных в Керченском проливе моряков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился информацией о состоянии 11 спасенных в Керченском проливе моряков, которых доставили в больницу Анапы. В своем Telegram-канале он сообщил, что все они серьезно пострадали.

По данным главы региона, моряки получили переохлаждение и сейчас медики оказывают им помощь.

«При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар», — отметил Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что утром 15 декабря в шторм рядом с Керченским проливом попали танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Их разбило волнами, судна потерпели крушение. В ходе спасательной операции с борта «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.

Среди основных версий крушения — ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

Известно, что нефтепродукты, которые перевозили суда, вылились в море.