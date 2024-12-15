Губернатор Кубани рассказал о состоянии спасенных в Керченском проливе моряков

Ранее сообщалось, что утром 15 декабря в шторм рядом с Керченским проливом попали танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Их разбило волнами, судна потерпели крушение. В ходе спасательной операции с борта «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.