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Президента Бразилии выписали из больницы

МЕХИКО, 15 дек — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы после операции на голове, сообщил портал G1.

Источник: AP 2024

«В связи с выздоровлением нашего пациента, которое прошло намного лучше, чем ожидалось, к моему счастью и счастью всей нашей команды, президент выписан из больницы и должен вернуться домой сейчас», — сказала в ходе пресс-конференции врач Ана Хелена Гермольо, которую цитирует G1.

По словам главы бригады врачей Роберту Калила, Луле следует соблюдать относительный покой в течение двух недель, но он сможет возобновить свою работу, за исключением физических нагрузок.

Поездки президента по стране и за границу при этом временно приостановлены.

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