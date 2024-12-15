Президента Бразилии выписали из больницы

«В связи с выздоровлением нашего пациента, которое прошло намного лучше, чем ожидалось, к моему счастью и счастью всей нашей команды, президент выписан из больницы и должен вернуться домой сейчас», — сказала в ходе пресс-конференции врач Ана Хелена Гермольо, которую цитирует G1.