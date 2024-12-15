Лыжник провалился под лед и утонул на Рефтинском водохранилище

«Быстро подойти к полынье было сложно из-за тонкого льда. К сожалению, рыбак погиб. Только сегодня днём подо льдом его обнаружили и достали водолазы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.