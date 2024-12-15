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Лыжник провалился под лед и утонул на Рефтинском водохранилище

На Рефтинском водохранилище погиб мужчина.

Он шел по застывшему водоему на лыжах и провалился в полынью в 500 метрах от берега.

Происходящее заметили очевидцы и позвонили в экстренные службы. На место ЧП прибыли спасатели, полиция и бригада скорой.

«Быстро подойти к полынье было сложно из-за тонкого льда. К сожалению, рыбак погиб. Только сегодня днём подо льдом его обнаружили и достали водолазы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что Рефтинское водохранилище имеет повышенную опасность, поскольку в водоём круглогодично сбрасываются тёплые воды. Есть места, где вода не замерзает даже зимой.

Как сообщалось ранее, на Среднем Урале пенсионер погиб, провалившись под лед вместе с машиной.

МЧС