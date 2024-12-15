В Керченском проливе второй танкер сел на мель: оттуда эвакуируют 14 человек

В воскресенье, 15 декабря, с танкера «Волгонефть 239», севшего на мель в Керченском проливе, эвакуируют 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что связь с экипажем танкера поддерживается. Судно село на мель. Это произошло в 80 метрах от берега в районе порта Тамань.
«14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация», — говорится в сообщении.
Напомним, после крушения танкера в Керченском проливе 11 человек попали в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести.