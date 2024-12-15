В крупном ТЦ Уфы сработала пожарная сигнализация

В крупном торговом центре «Простор» в Сипайлово сработала пожарная сигнализация. На место экстренно выехали сотрудники МЧС.
Инцидент произошел сегодня, 15 декабря. Очевидцы заметили толпу людей и машины МЧС. Оказалось, что в здании сработала сигнализация, но вызов оказался ложным. Как рассказали в ведомстве, пострадавших при инциденте нет.
Ранее стало известно, что в сгоревшей бане в одной из деревень Башкирии нашли тело 44-летнего мужчины.
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