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В крупном ТЦ Уфы сработала пожарная сигнализация

В Уфе в торговом центре сработала пожарная сигнализация.

Источник: Комсомольская правда

В крупном торговом центре «Простор» в Сипайлово сработала пожарная сигнализация. На место экстренно выехали сотрудники МЧС.

Инцидент произошел сегодня, 15 декабря. Очевидцы заметили толпу людей и машины МЧС. Оказалось, что в здании сработала сигнализация, но вызов оказался ложным. Как рассказали в ведомстве, пострадавших при инциденте нет.

Ранее стало известно, что в сгоревшей бане в одной из деревень Башкирии нашли тело 44-летнего мужчины.

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