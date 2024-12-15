Танкер «Волгонефть» из Петербурга сломался пополам у Керченского пролива

«Потерпело бедствие судно с мазутом “Волгонефть 212” с припиской в порту Санкт-Петербурга», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
На борту находились 13 членов экипажа, все они оказались в воде. Судно перевозило около 4,3 тысяч тонн мазута. На помощь людям вылетал вертолет Ми-8 и выходил буксир.
«Судно получило повреждение во время непогоды. В Керченском проливе был сильный ветер и шторм до семи баллов. В итоге танкер сел на мель. На сушу эвакуировали всех моряков. К сожалению, один из них погиб», — сообщили в МЧС РФ.
Капитану судна удалось выжить. По данным «Базы», он наглотался воды с мазутом и потерял сознание. Также у него ушиб позвоночника и обморожение.
«Из 13 спасенных моряков 11 попали в больницу Анапы с обморожением. Капитан “Волгонефть 212” вместе с еще одним членом экипажа находится в реанимации», — говорится в телеграм-канале.
Позднее стало известно о повреждении еще одного танкера — «Волгонефть 239». На его борту было 14 членов экипажа. К ним на помощь также направляли вертолет и буксир.
Известно, что оба судна разломились пополам. В результате крушения произошел разлив нефти — в воде оказалось около восьми тонн. Ее ликвидировали силами Морспасслужбы и МЧС России.
После крушения танкеров в СК были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позже следователи переквалифицировали дело на более тяжкий состав.
«В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа “Волгонефть-212” одно из уголовных дел переквалифицировано на более тяжкий состав — “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека”, — говорится в телеграм-канале ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Основная версия крушения танкеров — ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. По информации «Интерфакса», моряки одного или обоих судов могли не справиться со стихией и допустили ошибки в управлении.
«В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено», — говорится в публикации «Интерфакса».
Еще одна версия — избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров. Судна строили с 1980-го по 1984-й. Изначально их проектировали как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойной погоде. Корпуса могли не выдержать шторма.
Также известно, что к месту крушения выехал гендиректор «Кама Шиппинг» и владелец танкера «Волгонефть-212», приписанного к порту в Петербурге, Константин Сельков.