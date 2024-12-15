В Грузии протестующие перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси

По данным Telegram-канала Newsgeorgia, протестующие начали собираться днем в разных местах города. Один из митингов организовали болельщики футбольных клубов «Реал Мадрид» и «Барселона». Другое совместное шествие провели представители IT-отрасли с реставраторами, искусствоведами и музейными работниками. Также на площади Республики собралась протестная колонна переселенцев из Абхазии. К вечеру протестующие направились к парламенту. На месте работают сотрудники правоохранительных органов страны.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил 28 ноября, что Грузия приостанавливает вопрос о переговорах о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. После этого оппозиция заявила, что будет ежедневно выходить на митинги. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение правящей партии страны «Грузинская мечта» точкой в конституционном перевороте, начатом несколько месяцев назад.
Вчера коллегия выборщиков Грузии провела выборы президента страны. Единственным кандидатом был бывший футболист Михаил Кавелашвили. Всего в коллегии числилось 300 голосующих, однако 75 представителей оппозиционных партий бойкотировали заседание. За избрание нового президента проголосовали 224 выборщика. Зурабишвили заявила, что не планирует покидать президентский пост, пока в стране не проведут перевыборы в парламент.