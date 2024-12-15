В Грузии протестующие перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси

По данным Telegram-канала Newsgeorgia, протестующие начали собираться днем в разных местах города. Один из митингов организовали болельщики футбольных клубов «Реал Мадрид» и «Барселона». Другое совместное шествие провели представители IT-отрасли с реставраторами, искусствоведами и музейными работниками. Также на площади Республики собралась протестная колонна переселенцев из Абхазии. К вечеру протестующие направились к парламенту. На месте работают сотрудники правоохранительных органов страны.