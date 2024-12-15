Россиянка скончалась во время липосакции

Операция состоялась 8 сентября, но закончилась трагически. Родные погибшей обвиняют в случившемся хирурга и анестезиолога, утверждая, что перед процедурой не было проведено необходимых анализов. Более того, выяснилось, что у хирурга отсутствовала медицинская лицензия и, по словам семьи, даже медицинское образование.