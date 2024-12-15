Бастрыкин поставил на контроль дело о вымогательстве денег у школьника Башкирии

В Стерлитамаке девятиклассник вымогал деньги у своего сверстника. Для этого он использовал физическое насилие и оскорбления. Подросток на глазах у одноклассников требовал у юноши 15 тысяч рублей, а когда получил отказ, сильно ударил его по лицу и голове.