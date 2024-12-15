Бастрыкин поставил на контроль дело о вымогательстве денег у школьника Башкирии

В Стерлитамаке девятиклассник вымогал деньги у своего сверстника. Для этого он использовал физическое насилие и оскорбления. Подросток на глазах у одноклассников требовал у юноши 15 тысяч рублей, а когда получил отказ, сильно ударил его по лицу и голове.
По факту случившегося региональный следком завел уголовное дело. Также проверку из-за буллинга начала республиканская прокуратура.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному руководителю Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.
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