В воскресенье, 15 ноября, в Керченском проливе приостановили эвакуацию экипажа танкера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Эвакуация экипажа танкера “Волгонефть 239” приостановлена из-за непогоды», — говорится в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что на судне имеется все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения. В ведомстве добавили, что силы и средства готовы оказать помощь.
Как сообщалось ранее, из-за шторма в Черном море 15 декабря потерпели крушение два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту судов были команды из 15 и 14 человек. Позже стало известно, что танкер «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф. Второе судно село на мель. С танкера «Волгонефть 212» эвакуировали 13 моряков. К сожалению, один из них погиб. Ранее Следственный комитет завел два уголовных дела. Одно из них переквалифицировали. Это связано гибелью члена экипажа. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании.