В Москве перекрыли движение по улице Тимура Фрунзе из-за пожара

«Из-за возгорания в жилом доме движение по улице Тимура Фрунзе (в районе д. 16) перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.
Сотрудники столичного дептранса рекомендовали водителям выбирать пути объезда.
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Движение временно перекрыли на улице Тимура Фрунзе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Из-за возгорания в жилом доме движение по улице Тимура Фрунзе (в районе д. 16) перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.
Сотрудники столичного дептранса рекомендовали водителям выбирать пути объезда.