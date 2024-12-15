Олбани
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве перекрыли движение по улице Тимура Фрунзе из-за пожара

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Движение временно перекрыли на улице Тимура Фрунзе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за возгорания в жилом доме движение по улице Тимура Фрунзе (в районе д. 16) перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.

Сотрудники столичного дептранса рекомендовали водителям выбирать пути объезда.

пожары