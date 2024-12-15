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В Чувашии троих детей доставили в больницу после ДТП

ЧЕБОКСАРЫ, 15 декабря. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Чувашии, в результате в больницу доставили троих детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Источник: РИА "Новости"

«Недалеко от поселка Атлашево в Чебоксарском округе автомобиль ВАЗ-2010 столкнулся с Honda. После столкновения в больницу для обследования доставили троих детей», — говорится в сообщении.

По данным полиции, врачи госпитализировали четырехлетнюю девочку. Правоохранители добавили, что участники ДТП были трезвыми. «По предварительным данным, 35-летний житель Козловки за рулем ВАЗ-2010 при повороте в направлении Мариинского Посада не уступил дорогу иномарке, имеющей преимущество в движении», — отметили правоохранители.

Детали происшествия устанавливаются.