В Чувашии троих детей доставили в больницу после ДТП

«Недалеко от поселка Атлашево в Чебоксарском округе автомобиль ВАЗ-2010 столкнулся с Honda. После столкновения в больницу для обследования доставили троих детей», — говорится в сообщении.
По данным полиции, врачи госпитализировали четырехлетнюю девочку. Правоохранители добавили, что участники ДТП были трезвыми. «По предварительным данным, 35-летний житель Козловки за рулем ВАЗ-2010 при повороте в направлении Мариинского Посада не уступил дорогу иномарке, имеющей преимущество в движении», — отметили правоохранители.
Детали происшествия устанавливаются.