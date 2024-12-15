На трассе под Ростовом скончался водитель легковушки

В воскресенье, 15 декабря, на 1 километре + 700 метров трассы «Ростов-Азов» произошла смертельная авария. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 48-летний водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем «Рено Меган», который ехал в попутном направлении.
В результате аварии водитель легковушки скончался на месте ДТП. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. А водитель грузовика с травмами был госпитализирован. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее водителей предупредили о непогоде. Спасатели порекомендовали отказаться от длительных поездок. А также напомнили о правилах безопасности за рулем в такую погоду.