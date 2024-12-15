Матрос рассказал о крушении танкера в Керченском проливе

«Волна была сильная. Где-то в 08:30 объявили тревогу, нас начало ломать. Мы надели жилеты, ждали спасательное судно “Меркурий”», — поделился матрос Александр Марченко.
Как уточнил мужчина, спасательное судно несколько раз безуспешно пыталось подойти к корме танкера. По его словам, трудности возникли из-за положения танкера — корма накренилась и села на мель.
Когда экипаж стал доставать спасательный плот, для эвакуации прибыл вертолет МЧС, вспоминает мужчина.
«Все промокли, грязные. Слава богу, что выжили, некоторым повезло меньше», — подвел Марченко.
В Керченском проливе были повреждены два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Это произошло в связи с неблагоприятными погодными условиями в воскресенье, 15 декабря.
Из 13 человек экипажа судна «Волгонефть 212» удалось эвакуировать 12, один член экипажа погиб. Других моряков доставили в больницу, у них переохлаждение. Капитан танкера, запись разговора которого с диспетчером опубликовали «Известия», сообщил, что корпус судна «поломало».
На борту второго танкера — «Волгонефть 239», после дрейфа севшего на мель в 18 м от берега в районе порта Тамань, находятся 14 человек экипажа. МЧС пришлось временно приостановить их эвакуацию в связи с непогодой, при этом с судном установлена связь.
Оба танкера перевозили топливо, а авария повлекла за собой разлив нефтепродуктов. Ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия по поручению президента Владимира Путина будет заниматься специально созданная рабочая группа во главе с вице-премьером Виталием Савельевым.