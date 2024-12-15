Матрос рассказал о крушении танкера в Керченском проливе

На борту второго танкера — «Волгонефть 239», после дрейфа севшего на мель в 18 м от берега в районе порта Тамань, находятся 14 человек экипажа. МЧС пришлось временно приостановить их эвакуацию в связи с непогодой, при этом с судном установлена связь.