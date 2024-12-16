Малолетний лихач попался за вождение ногами в Краснодаре

В Краснодаре подростки снимали на камеру экстремальную езду — парень рулил ногами. Выложенным в интернет видео заинтересовалась полиция, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Госавтоинспекторы установили личность молодого лихача. Им оказался 14-летний краснодарец. Полиция провела профилактическую беседу с несовершеннолетним и его родителями.
— Родителям выдали предостережение о недопустимости управления несовершеннолетним мото и автотранспорта, а также о привлечении к ответственности за пропаганду нарушений законодательства России, — уточнили в пресс-службе ведомства.