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Малолетний лихач попался за вождение ногами в Краснодаре

Его задержала полиция.

В Краснодаре подростки снимали на камеру экстремальную езду — парень рулил ногами. Выложенным в интернет видео заинтересовалась полиция, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекторы установили личность молодого лихача. Им оказался 14-летний краснодарец. Полиция провела профилактическую беседу с несовершеннолетним и его родителями.

— Родителям выдали предостережение о недопустимости управления несовершеннолетним мото и автотранспорта, а также о привлечении к ответственности за пропаганду нарушений законодательства России, — уточнили в пресс-службе ведомства.