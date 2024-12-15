В Берлине задержали подозреваемых в нападении на представителей СДПГ

По данным правоохранителей, речь идет о молодых людях в возрасте 16, 18 и 19 лет, которые, вероятно, придерживаются правоэкстремистских взглядов. Их подозревают в нападении на представителей СДПГ и последующем оказании сопротивления полиции. Подозреваемые планировали принять участие в марше правых сил в берлинских районах Фридрихсхайн и Лихтенберг. Они прибыли из другой федеральной земли. Само нападение произошло в районе Лихтерфельде, расположенном в административном округе Берлина Штеглиц-Целендорф.