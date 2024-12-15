В Берлине задержали подозреваемых в нападении на представителей СДПГ

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция Берлина задержала четверых человек по подозрению в совершении нападения на представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом говорится в заявлении берлинской полиции.
По данным правоохранителей, речь идет о молодых людях в возрасте 16, 18 и 19 лет, которые, вероятно, придерживаются правоэкстремистских взглядов. Их подозревают в нападении на представителей СДПГ и последующем оказании сопротивления полиции. Подозреваемые планировали принять участие в марше правых сил в берлинских районах Фридрихсхайн и Лихтенберг. Они прибыли из другой федеральной земли. Само нападение произошло в районе Лихтерфельде, расположенном в административном округе Берлина Штеглиц-Целендорф.
В местном отделении партии сообщили, что представителей СДПГ сначала повалили на землю, а затем избили. Генеральный секретарь социал-демократов Маттиас Мирш осудил нападение на членов партии. В результате случившегося пострадали двое полицейских. Пострадавшие были доставлены в больницу, но после получения медицинской помощи отпущены.
В настоящее время ведется расследование произошедшего. Четверо подозреваемых были задержаны, а прокуратура подала ходатайства о предварительном заключении из-за риска повторения преступления.
14 декабря в Берлине более 2,5 тыс. человек приняли участие в акциях против марша правых сил. В демонстрации правых сил приняли участие примерно 60 человек. Первоначально было зарегистрировано около 500 демонстрантов, но фактически их оказалось гораздо меньше. Маршрут сокращался несколько раз. Контрдемонстрантам удалось остановить марш правых сил, но без инцидентов не обошлось.