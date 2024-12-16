Потерпевшие крушение танкеры перевозили 8,6 тыс. т мазута

Позже в региональном МЧС сообщили о повреждении второго танкера — «Волгонефть-239». Там добавили, что в ликвидации происшествия участвуют более 50 человек и 11 единиц техники. В МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель, а «Волгонефть-239» после полученных повреждений лег в дрейф.