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В ДТП под Ростовом пострадали четыре человека

На трассе в Ростовской области произошла авария с двумя легковушками, есть пострадавшие.

Источник: донская Госавтоинспекция

В воскресенье, 15 декабря, на автодороге «Ростов — станица Лихая» в Красносулинском районе произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем «Лада Калина». В результате столкновения травмы получили 43-летний и трехлетний пассажиры первого авто, а также 51-летний водитель второй машины и его 50-летний пассажир. Все пострадавшие были госпитализированы.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, — говорится в сообщении.