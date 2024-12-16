ВВС Израиля атаковали военные объекты в Латакии и Тартусе

«Израильская боевая авиация нанесла ракетные удары по военным объектам в провинциях Латакия и Тартус на побережье на западе Сирии… В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы», — рассказали собеседники агентства.
По данным источников, ВВС Израиля также нанесли удары по военным объектам в провинциях Хама и Хомс.
В прошлый понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз военно-воздушных сил, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. Согласно заявлению, израильская армия нанесла по меньшей мере 250 ударов по сирийской территории.
Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в четверг заявил РИА Новости, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы не допустить попадания его в руки радикальным формированиям.
Смена власти в Сирии
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.