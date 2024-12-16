Вильфанд назвал возможную причину крушения танкеров в Азовском море

«Проблема с танкерами, которая произошла в Азовском море — это след непогоды. Азовское море очень чувствительно к сильным ветрам, потому что оно мелкое, и волны, которые, скажем, [высотой] 3 м возникают где-нибудь в море с большими глубинами — это ничего особенного, а на Азовском море — это катастрофа», — сказал метеоролог.
В начале недели неблагоприятные явления погоды будут сохраняться. В устье Дона, а также в Таманском заливе и на Азовском море ветер усилится до 28 м/с. Вильфанд уточнил, что на притоках Кубани, а также на главных реках и водотоках, впадающих в Черное море, ожидается резкое повышение уровня воды.