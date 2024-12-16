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Поезд Москва — Владивосток столкнулся со снегоходом

Поезд, следовавший во Владивосток из Москвы, сбил снегоход.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

Минувшим вечером, 15 декабря, произошло ЧП на железнодорожных путях. Поезд, следовавший из Москвы во Владивосток, врезался в снегоход, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной прокуратуры, подробности — в материале.

Как поделились в ведомстве, ЧП случилось на переезде перегона Хабаровск-2 — Красная речка. Пострадавших среди людей нет, а вот транспортные средства получили повреждения. По информации транспортной прокуратуры, движение на пути восстановлено:

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. Транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Напомним, ранее похожее ЧП произошло на перегоне Эбергард — Дальнереченск-2, когда поезд столкнулся с квадроциклом.