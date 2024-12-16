Снегоход устроил железнодорожную аварию под Хабаровском

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени на перегоне «Хабаровск-2 — Красная Речка» Дальневосточной железной дороги. В поезд, который следовал по маршруту «Москва — Владивосток», врезался снегоход. Предварительно, его водитель решил проехать на запрещающий сигнал светофора и не успел затормозить перед приближающимся составом.