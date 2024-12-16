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Снегоход устроил железнодорожную аварию под Хабаровском

Движение на участке было оперативно восстановлено.

Источник: Соцсети

В селе Ильинка под Хабаровском столкнулись пассажирский поезд и снегоход. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени на перегоне «Хабаровск-2 — Красная Речка» Дальневосточной железной дороги. В поезд, который следовал по маршруту «Москва — Владивосток», врезался снегоход. Предварительно, его водитель решил проехать на запрещающий сигнал светофора и не успел затормозить перед приближающимся составом.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако оба транспортных средства получили повреждения. Движение на участке было оперативно восстановлено.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.